الطفيل رئيسا لـ #الشعلة بالتزكية والنايف نائبا له والضحوك أمينا عاما

عقدت الجمعية العمومية لنادي الشعلة اجتماعها لتنصيب المجلس الجديد للادارة ، بحضور رموز نادي الشعلة وأعضاء جمعيتها العمومية ، وباشراف الهيئة العامة للرياضة ، وذلك مساء امس الخميس 21 شوال 1439 .
وبعد تلاوة التقارير الادارية والفنية والمالية تم اعلان الاستاذ فهد عبدالله الطفيل رئيسا للنادي بالتزكية للفترة الثالثة ، بعد ذلك عقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد تقرر توزيع المناصب كما يلي :
عبدالرحمن النايف نائبا للرئيس.
سعود الضحوك أمينا عاما .
وليد الشمران أمينا للصندوق ومشرفا على المركز الاعلامي .
محمد المطرفي مشرفا على الألعاب المختلفة.
مبارك مفلح الدوسري مشرفا على المنشآت.
سلطان العتيبي وسفر العمار مشرفا ونائبا للفئات السنية .