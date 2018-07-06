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أخبار الخرج > الطفيل رئيسا لـ #الشعلة بالتزكية والنايف نائبا له والضحوك أمينا عاما
06/07/2018   7:38 ص

الطفيل رئيسا لـ #الشعلة بالتزكية والنايف نائبا له والضحوك أمينا عاما

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‏عقدت الجمعية العمومية لنادي الشعلة اجتماعها لتنصيب المجلس الجديد للادارة ، بحضور رموز نادي الشعلة وأعضاء جمعيتها العمومية ، وباشراف الهيئة العامة للرياضة ، وذلك مساء امس الخميس 21 شوال 1439 .

وبعد تلاوة التقارير الادارية والفنية والمالية تم اعلان الاستاذ فهد عبدالله الطفيل رئيسا للنادي بالتزكية للفترة الثالثة ، بعد ذلك عقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد تقرر توزيع المناصب كما يلي :

عبدالرحمن النايف نائبا للرئيس.

‏سعود الضحوك أمينا عاما .

‏وليد الشمران أمينا للصندوق ومشرفا على المركز الاعلامي .

‏محمد المطرفي مشرفا على الألعاب المختلفة.

‏مبارك مفلح الدوسري مشرفا على المنشآت.

‏سلطان العتيبي وسفر العمار مشرفا ونائبا للفئات السنية .

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الطفيل رئيسا لـ #الشعلة بالتزكية والنايف نائبا له والضحوك أمينا عاما

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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