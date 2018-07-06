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اخبار رياضية > دور الثمانية لكأس العالم.. لقاءان ناريان: فرنسا مع أوروغواي والبرازيل مع بلجيكا غداً الجمعة
06/07/2018   2:05 ص

دور الثمانية لكأس العالم.. لقاءان ناريان: فرنسا مع أوروغواي والبرازيل مع بلجيكا غداً الجمعة

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تنطلق مباريات دور الثمانية لكأس العالم في روسيا غدًا الجمعة بمباراتين، حيث تُقام المباراة الأولى بين منتخبي فرنسا وأوروغواي في الخامسة مساء، بينما يلتقي المنتخبان البرازيلي والبلجيكي في التاسعة مساء.

ويأمل المنتخب الفرنسي في الفوز بمباراة أوروغواي والتأهل لنصف نهائي المونديال، بعد أن تغلب في دور الـ 16 على منتخب الأرجنتين في مباراة قوية 4-3، فيما صعد أوروغواي لنفس الدور بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الثانية يرغب المنتخب البرازيلي في الفوز على بلجيكا بعد أن تغلب على المكسيك في دور الـ 16 بنتيجة 2-0، فيما عادت بلجيكا من بعيد بثلاثة أهداف في مرمى اليابان بعد أن كانت متأخرة بهدفين حتى الدقيقة 69 من المباراة.

ويلتقي بعد غد السبت المنتخبان الإنجليزي والسويدي في الخامسة مساء، فيما يلعب المنتخب الروسي صاحب الأرض والضيافة مع المنتخب الكرواتي في الساعة التاسعة.

دور الثمانية لكأس العالم.. لقاءان ناريان: فرنسا مع أوروغواي والبرازيل مع بلجيكا غداً الجمعة

اخبار رياضية
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