النائب العام: سنردع مخالفي الفطرة السليمة والمتحرشين بالأطفال

قال النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم (الخميس)، إن النيابة العامة ستضطلع بدورها في ردع مخالفي الفطرة السليمة وممارسي السلوكيات غير الأخلاقية.
وأكد أن إجراءات النيابة ستطال كذلك ممارسي سلوك التحرش خصوصاً المتحرشين بالأطفال؛ سواء أكانت الجريمة بالقول أم بالفعل أم بالإشارة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الشيخ المعجب أن النيابة ستعمل على حماية الفرد والمجتمع من ممارسي هذه السلوكيات المنحرفة بأي من الوسائل بما فيها وسائل التقنية الحديثة، مشدداً على أن المجتمع السعودي يتسم بالأخلاق الحميدة.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شنت حملة على عدد من المتحرشين بالأطفال الذين يستخدمون منصات الألعاب الإلكترونية في استغلال الأطفال وابتزازهم وخدش براءتهم.