“التعليم” تتيح للمرشحات على الوظائف التعليمية تحديد موعد مقابلاتهن الشخصية

أطلقت وزارة التعليم، خدمة جديدة تمكّن المرشحات على الوظائف التعليمية من تسجيل موعد المقابلة في إدارات التعليم التي تم التوجيه إليها، بهدف التسهيل عليهن في إكمال إجراءات تعيينهن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي، اليوم الخميس، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على نظام المقابلات الشخصية للتسجيل في النظام ورفع مسوغات التعيين واختيار موعد المقابلة الشخصية.
كما أكّد العصيمي على أن المقابلات الشخصية في إدارات التعليم ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم 1439/10/24هـ، موصيًا المرشحات بسرعة التسجيل عبر الخدمة المذكورة، والتي تمكّنهن أيضًا من الاعتذار عن الوظيفة قبل إجراء المقابلة. وفق “أخبار 24”.
فيما سيكون يوم الثلاثاء 1439/10/26هـ، هو آخر موعد للمقابلة الشخصية، حيث تعتذر الوزارة عن مقابلة أي حالات بعد هذا التاريخ.