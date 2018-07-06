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أخبار محلية > الولايات المتحدة تعزي في وفاة طالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما في إنقاذ طفلين من الغرق‎
06/07/2018   1:55 ص

الولايات المتحدة تعزي في وفاة طالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما في إنقاذ طفلين من الغرق‎

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قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، تعازيها لأسرتي وأصدقاء الطالبين السعوديين “ذيب اليامي” و”جاسر الراكة” بعد وفاتهما أثناء إنقاذهما طفلين من الغرق في ولاية مساتشوستس.

وفي بيان صحفي، أشادت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نيوريت، بشجاعة الطالبين اللذين غرقا أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلين من الغرق، معتبرةً إياهما نموذجًا للطلاب الأجانب الذين يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت نيوريت: “لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة، وقد عكسا فهمًا دوليًا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأمريكية، وفي بلادهما”.

الولايات المتحدة تعزي في وفاة طالبين سعوديين وتشيد بشجاعتهما في إنقاذ طفلين من الغرق‎

أخبار محلية
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