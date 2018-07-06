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أخبار محلية > بعد توجيه النائب العام بملاحقة المتحرشين بالأطفال.. القبض على الشاب “طمبق” مستغل “البلاي استيشن”
06/07/2018   1:51 ص

بعد توجيه النائب العام بملاحقة المتحرشين بالأطفال.. القبض على الشاب “طمبق” مستغل “البلاي استيشن”

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أكد مصدر في النيابة العامة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسياً، من خلال ألعاب “البلاي ستيشن”، والذي يطلق عليه لقب “طمبق”.

وأوضح المصدر أن القبض على “طمبق” جاء بناء على توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالقبض على المتهم، والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.

وكان النائب العام قد شدد خلال تصريحات له أمس الخميس، على أن النيابة العامة ستضطلع بدورها في ردع مخالفي الفطرة السليمة، وممارسي السلوكيات غير الأخلاقية، وأن إجراءات النيابة ستطال المتحرشين بالأطفال، سواء كانت الجريمة بالقول أو الفعل أو الإشارة.

بعد توجيه النائب العام بملاحقة المتحرشين بالأطفال.. القبض على الشاب “طمبق” مستغل “البلاي استيشن”

أخبار محلية
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