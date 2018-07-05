المدير الرياضي السابق ليوفنتوس يؤكد خضوع رونالدو للفحص الطبي تمهيداً للانتقال

أعلن المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس، اليوم الخميس، خضوع نجم المنتخب البرتغالي وفريق ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، للفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف النادي الإيطالي.
وغرّد لوتشيانو موجي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، قائلًا: “من وجهة نظري.. رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ.. قبل توقيع عقده مع يوفنتوس”، بينما رفض مسؤولو “السيدة العجوز” التعليق على الصفقة. وفق “أخبار 24”.
وبالرغم من إشارة عدة تقارير صحفية إلى تعاقد يوفنتوس مع رونالدو لمدة 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو، وحصوله على 30 مليون يورو سنويًا، فإن المدير الرياضي الحالي بيبي ماروتا قال: “لا تعليق”.