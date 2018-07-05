تعمل 120 فتاة سعودية في مركز معالجة المخالفات المرورية، حيث يقمن بالتحقق من المخالفات التي يتم رصدها آلياً، ومعالجتها قبل إصدارها.
وأوضحت مديرة قسم معالجة المخالفات المرورية، دلال الزعبي، أن الفتيات بالمركز يعملن على مدار الساعة لمراجعة المخالفات وفقاً لنظام المرور، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن عملهن يبدأ بعد رصد المخالفة، حيث يقمن بتحليل المخالفات المرصودة وتدقيقها ومعالجتها قبل إصدارها.
وقالت إنه تتم مراجعة المخالفات يدوياً بهدف تجاوز وتصحيح أي أخطاء قد تحدث من نظام الرصد الآلي، لافتة إلى أن الرصد الآلي يُعد من أحدث الوسائل المستخدمة لضمان السلامة المرورية على الطرقات.
وفق “أخبار 24”.