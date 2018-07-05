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أخبار محلية > نائب أمير مكة يوجه بإحالة الحارس الذي سكب الشاي الساخن على العامل للنيابة العامة
05/07/2018   9:33 م

نائب أمير مكة يوجه بإحالة الحارس الذي سكب الشاي الساخن على العامل للنيابة العامة

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وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، بإحالة المواطن المتهم بسكب الشاي الساخن على أحد العاملين في كورنيش جدة، للنيابة العامة للتحقيق معه، ومجازاته ‏وفق الأنظمة.‏

وكانت الجهات الأمنية في جدة قد ألقت القبض على المتهم، وهو في العقد الثالث من العمر، عقب الواقعة التي حدثت في أحد أكشاك الواجهة البحرية‏ بكورنيش جدة، بسبب خلاف بينه وبين العامل. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أمانة محافظة جدة قد أنهت خدمات الشاب الذي يعمل في الحراسات الأمنية على الواجهة البحرية، عقب اعتدائه على العامل، كما أحالته للجهات الأمنية، للتحقيق معه فيما بدر منه.

نائب أمير مكة يوجه بإحالة الحارس الذي سكب الشاي الساخن على العامل للنيابة العامة

أخبار محلية
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