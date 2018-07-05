أكثر من 600 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض برواتب تصل إلى 5 آلاف ريال

أعلنت غرفة الرياض عن طرح 618 وظيفة للجنسين في 12 شركة بالقطاع الخاص، برواتب تتراوح بين 4000 و5000 ريال.
وقالت الغرفة إن الوظائف في عدد من المجالات الإدارية والفنية، وهي مخصصة لحملة البكالوريوس والدبلوم في التسويق والمحاسبة، والحاصلين على الثانوية والمتوسطة.
وأوضحت أن المقابلات الخاصة بهذه الوظائف ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 8 يوليو وتستمر حتى الخميس 12 يوليو. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أبان رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور الشثري أن الوظائف مطروحة من خلال مركز التدريب والتوظيف بالغرفة، وتأتي ضمن جهود الغرفة لتوفير فرص العمل للسعوديين بالقطاع الخاص بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مبيناً أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل للمتقدمين.