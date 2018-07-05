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أخبار محلية > في أسبوع.. دوريات الأمن تباشر 3500 قضية جنائية وتضبط 1700 مركبة
05/07/2018   9:30 م

في أسبوع.. دوريات الأمن تباشر 3500 قضية جنائية وتضبط 1700 مركبة

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نشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في مديرية الأمن العام إحصائية بنشاط دوريات الأمن خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 – 21 شوال 1439هـ.

وأوضحت أن الدوريات ضبطت 10 آلاف و913 شخصاً وباشرت 3585 قضية جنائية و841 مخالفة للنظام و6487 حالة اشتباه.

كما ضبطت الدوريات 1731 مركبة، منها 195 مركبة مسروقة و226 مركبة مطلوبة و659 مركبة مشتبه بها، و412 مركبة دون إثبات ملكية.

أما الأسلحة المضبوطة فتمثلت في 7 رشاشات و91 مسدساً و13 بندقية هوائية وبندقيتين ناريتين و73 سلاحاً أبيض و1739 ذخيرة حية.

وتمكّنت الدوريات الأمنية كذلك من ضبط 852 قارورة من المسكرات و3287 حبة مخدرة، وكميات أخرى من الحشيش والقات والشبو والشمة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

في أسبوع.. دوريات الأمن تباشر 3500 قضية جنائية وتضبط 1700 مركبة

أخبار محلية
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