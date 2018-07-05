سفارة المملكة في كوالالمبور تنفي تخفيض حصة الحجاج الماليزيين

نفت سفارة المملكة في كوالالمبور صحة الأخبار المتداولة عن تقليص المملكة لعدد الحجاج الماليزيين القادمين لأداء الفريضة لهذا العام 1439هـ، مؤكدةً أن حصة ماليزيا كما هي ولم يتم تخفيضها.
وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الخميس، أن ما تم تداوله من أخبار عارٍ من الصحة تماما، وأن حصة الحجاج الماليزيين ثابتة ومحددة بـ30200 حاج. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه حتى الآن تم إنهاء إصدار 8 آلاف تأشيرة حج من السفارة، ضمن عملها المستمر في استقبال جوازات الحجاج الماليزيين، وإنهاؤها في اليوم ذاته، بالتنسيق مع هيئة شؤون حجاج ماليزيا (طابونج حجي).
وأكدت السفارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتقديم التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، والقيام بكل ما يلزم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة.