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اخبار رياضية > شاهد.. أردني يفوز بكأس بطولة المحترفين للبلياردو بالرياض.. وفلبيني في المركز الثاني
05/07/2018   5:10 م

شاهد.. أردني يفوز بكأس بطولة المحترفين للبلياردو بالرياض.. وفلبيني في المركز الثاني

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فاز الأردني جلال ساريسي بكأس بطولة المحترفين للبلياردو التي نظمتها اللجنة الأولمبية السعودية بالرياض بمشاركة 116 لاعباً من جنسيات مختلفة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا الفائز بكأس البطولة والميدالية الذهبية، وجائزة نقدية قدرها 20 ألف ريال، كما منح الفلبيني “مكمك

” الميدالية الفضية وجائزة نقدية 10 آلاف ريال.

وجاء الأريتري حمزة السيد في المركز الثالث حاصلاً على الميدالية البرونزية ومبلغ 5 آلاف ريال، بينما حلّ الفلبيني “ريكي” رابعاً وحصل على ميدالية برونزية ومبلغ 5 آلاف ريال.

وهنأ رئيس الاتحاد عصام الملا الفائزين والمشاركين في البطولة بما قدمونه من مستوى، مبيناً أن البطولة حققت أهدافها والتي منها ضمان استفادة اللاعبين السعوديين من الاحتكاك باللاعبين الأجانب والاستفادة من خبراتهم قبل مشاركتهم في المسابقات القارية والدولية.

يذكر أن البطولة أقيمت خلال الفترة من 30 يونيو حتى أمس الأربعاء 4 يوليو، برعاية 8 صالات للبلياردو.

جلال ساريسي

جلال ساريسي

جلال ساريسي

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أردني يفوز بكأس بطولة المحترفين للبلياردو بالرياض.. وفلبيني في المركز الثاني

اخبار رياضية
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