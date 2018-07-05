سقوط سعودي لمسافة 9 أمتار أثناء محاولته تسلق أحد الجبال في أمريكا

ذكرت شرطة مقاطعة بولدر بولاية كولورادو، أن شاباً سعوديا سقط الثلاثاء الماضي من جبل “فرست فلاتيرون” أثناء محاولته تسلقه.
وأضافت أن الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاما كان في زيارة لأخته التي تدرس في أمريكا، زلت قدمه أثناء تسلقه الجبل وسقط من مسافة 30 قدماً (9.14 متر).
وذكر شاهد عيان أن الشاب سقط في بادئ الأمر نحو 30 إلى 40 قدما، ثم سقط إلى 10 أقدام أخرى قبل أن توقفه شجرة كانت في طريقه. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى مؤكدة أن الاصابات التي لحقت به جراء السقوط كانت طفيفة بسبب اصطدامه بالشجرة.