خبراء: نقص الماء في الجسم يسبب الصداع والإرهاق والكسل.. وهذه هي الكمية المناسبة للفرد

أكّد خبراء في مجال التغذية على أهمية تناول جرعات كافية من الماء بشكل دائم للمحافظة على جسم الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض خاصة في فصل الصيف.
وأوضح الخبراء وفقا لعدة دراسات معنية بشؤون الصحة، أن عدم شرب الماء قد يؤدي إلى الشعور الدائم بالإرهاق والكسل والخمول والشد العضلي، مطالبين بالإكثار من شرب المياه خاصة في فصل الصيف لعدم إصابة الشخص بالجفاف.
وأشار الخبراء إلى أن حاجة الجسم للماء تختلف من شخص لآخر، وأن الكمية المناسبة لتعويض نقص المياه في الجسم هو تناول نحو 8 أكواب من المياه في اليوم الواحد، لافتين إلى أن شرب العصائر والمشروبات الساخنة كالقهوة والشاي لا تعد من ضمن المياه التي يحتاج إليها الجسم. وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن تناول الفواكه والخضراوات ذات مستوى عال من المياه مثل البطيخ والعنب والتين الشوكي يعد أمرا إيجابيا لأنها أفضل فواكه صيفية، وتعتبر وجبة خفيفة بديلاً عن بعض الأكلات الغنية بالسكريات.
وكشفت الدراسات عن عدة علامات لمعرفة احتياج الجسم للماء من بينها قلة عدد مرات التبول التي تتراوح بين ٥ و٧ مرات يوميا، وهي علامة على أن الجسم يحتاج للمياه، وكذلك جفاف بشرة الجسم وظهور هالات سوداء، والشعور بالصداع والإرهاق وعدم التركيز، والإمساك، وتغير لون البول إلى الغامق.