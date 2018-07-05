الإمارات: السجن والغرامة لشابين عاكسا فتاة عبر إعطائها حسابا على “سناب شات”

قضت محكمة أبوظبي بالسجن لمدة شهر وغرامة 10 آلاف درهم وسداد الرسوم القضائية على شابين لإدانتهما بمعاكسة فتاة، عبر إعطائها حساب أحدهما في “سناب شات”.
وأحالت المحكمة طلب الفتاة بشأن حقها المدني ضد الشابين إلى المحكمة المختصة للحصول على مبلغ تعويض.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ تقدمت به الفتاة أكدت فيه أنه أثناء تواجدها في أحد المراكز التجارية، قابلها شخص وسألها عن التوقيت ووجه لها عبارة غزل، ورغم تجاهلها له لكنها فوجئت عند ركوب السيارة بشخص آخر طرق باب مركبتها وأبلغها برغبة زميله في التعرف عليها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الشاب أصر عليها بضرورة أخذ حساب صديقه على سناب شات للتواصل معه، وقام بفتح الحساب ووضع شاشة هاتفه على نافذة سيارتها الأمامية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية عن طريق حساب المتهم من رصده وتحديد هويته واستدعائه رفقة زميله، فأنكر الأول وأقر الثاني بالواقعة لكنه أكد أنها أخذت الحساب برغبتها، فأصدرت المحكمة حكماً بسجن الشابين وتغريمهما.