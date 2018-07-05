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أخبار محلية > إلزام شركة مقاولات بدفع 14 مليون ريال لمواطن “عمولة” مقابل عقد بناء قصر بالرياض
05/07/2018   5:02 م

إلزام شركة مقاولات بدفع 14 مليون ريال لمواطن “عمولة” مقابل عقد بناء قصر بالرياض

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أصدرت المحكمة العامة بالرياض قراراً ألزمت بموجبه شركة مقاولات بدفع نحو 14 مليون ريال لمواطن، عبارة عن عمولة مستحقه له لإسهامه في ترسية مشروع ضخم للشركة.

وكان المواطن قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة متهماً إياها بالتنصل عن اتفاق كان قد أبرمه معها لتقديم خدمات استشارية لها من أجل ترسية مشروع تنفيذ أحد القصور.

وبعد أن تمت ترسية المشروع للشركة سلمت المواطن “السمسار” مبلغ 2,5 مليون ريال على دفعات، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن المواطن طالبها بنسبة السعي المقررة نظاماً والتي تقدر بـ16 مليون ريال تمثل 5% من إجمالي قيمة عقد المشروع.

وبعد أن نظرت المحكمة في حيثيات الدعوى واطلعت على المستندات والأدلة التي قدمها المدعي تبين لها صحة الدعوى، وألزمت الشركة بدفع نسبة الـ5% كاملة للمواطن وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

إلزام شركة مقاولات بدفع 14 مليون ريال لمواطن “عمولة” مقابل عقد بناء قصر بالرياض

أخبار محلية
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