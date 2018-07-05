بعد الرد الأمريكي.. إيران تتراجع عن تهديدات إغلاق مضيق هرمز

تراجعت إيران عن تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز ومنع شحنات نفط الدول المجاورة من العبور، وذلك بعد الرد الأمريكي القوي الذي أكد استعداد القوات الأمريكية وحلفاءها الإقليميين لضمان حرية الحركة وتداول التجارة وفقا للقوانين الدولية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بشه، اليوم (الخميس)، في حديث مع وكالة البرلمان، إن طهران لا يمكنها إغلاق مضيق هرمز.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل يومين خلال زيارته لسويسرا، وتصريحات أيضا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لم تكن إيران تقصد بها عدم إمكانية تصدير نفط المنطقة، أو إغلاق مضيق هرمز.
وشدد على أن إيران لا تنوي خرق المعاهدات الدولية، لافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد إيران هي “مثال على عدم احترام واشنطن للمعاهدات الدولية”.
وكان الرئيس روحاني قد هدد أمس الأول الثلاثاء بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة حال استجابة تلك الدول لطلب أمريكا بعدم شراء نفط إيران، فيما أشاد سليماني بتصريحات روحاني وتهديداته لصادرات نفط المنطقة، وأكد أن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.