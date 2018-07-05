هذه المدينة العربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

تصدرت مدينة العمارة بمحافظة ميسان العراقية قائمة تضم 15 مدينة كانت الأعلى في درجات الحرارة حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لمحطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأميركية، التي نشرت جدولا بينت فيه المدن الأعلى درجات حرارة، فإن العمارة سجلت 51 درجة مئوية، إلى جانب 8 مدن عراقية أخرى احتلت الجدول. وفق “أخبار 24”.
وشارك العمارة في نفس درجة الحرارة كلٌ من منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران.
يذكر أن مجلس محافظة ميسان أعلن اليوم الخميس، عطلة رسمية في دوائر الدولة بعموم المحافظة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.