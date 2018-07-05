أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول لعام 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المواطنين العاطلين عن العمل إلى 12.9%، مقارنة بـ12.8% في الربع الرابع من عام 2017.
وذكرت النتائج أن عدد العاطلين في الربع الأول من عام 2018 بلغ 778.9 ألف مواطن، فيما كان عددهم في الربع الرابع من عام 2017، 773.2 ألف مواطن.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المشتغلين بنهاية الربع الأول لعام 2018 انخفض إلى 13.3 مليون فرد مقارنة بـ13.5 مليون فرد في الربع الرابع من عام 2017.
وانخفض عدد المواطنين المشتغلين من 3.163 مليون مواطن في الربع الرابع من عام 2017 إلى 3.150 مليون مواطن في الربع الأول من عام 2018، بمقدار 13.4 ألف مواطن.
فيما انخفض عدد غير السعوديين من 10.4 مليون فرد في الربع الرابع من 2017 إلى 10.1 مليون فرد في الربع الأول من عام 2018، بمقدار 234.2 ألف فرد.
وأظهرت النتائج أن عدد المشتغلين فوق سن 60 سنة بلغ 361.2 ألف فرد، 89% منهم غير سعوديين بنحو 320.2 ألف فرد.
وفق “أخبار 24”.