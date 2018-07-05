​​ بالأسماء.. “التعليم” تعلن ترشيح 4845 مواطنة على الوظائف التعليمية وتدعوهن لاستكمال الإجراءات

أعلنت وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن الترشيح النهائي لـ4845 مواطنة لشغل الوظائف التعليمية للنساء والتي جرى الإعلان عنها في 20 رمضان الماضي، ودعتهن لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن عملية الترشيح جاءت بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي بواقع 40 نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع 40 نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأكد العصيمي أنه يجب على المرشحات متابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهن.
وشدد على أنه في حال أتضح لاحقاً أن أياً من المرشحات تشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمتها، فإنها ستتحمل لوحدها مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحها الذي سيتم حتى ولو بعد صدور قرار التعيين.
ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحات من هنا
وفق “أخبار 24”.