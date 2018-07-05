اتفق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجمعية السعودية للمطاعم (قوت)، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواجهة تحديات سوق العمل سعياً لدعم جهود التوطين عبر برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة وفق بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، مع التزام المنشآت بطرح مزيدا من فرص العمل أمام الشباب السعوديين خلال الفترة المقبلة.
ورحب مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، في بداية اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الصندوق بالرياض، برئيس الجمعية الأمير الوليد بن ناصر و أعضاء الجمعية، مؤكداً أن الصندوق ذراع مساند وداعم لمنشآت القطاع الخاص للقيام بأدوارها، انطلاقا من الشراكة والتكامل لدعم مسارات التنمية بما يخدم أبناء وبنات الوطن.
من جانبه قدم سمو رئيس الجمعية، عرضا عن الجمعية وتوجهاتها المستقبلية نحو توطين فرص العمل النوعية والمحفزة للسعوديين، فضلا عن استعراض برامج التدريب وأوجه الدعم التي يقدمها “هدف” في هذا الشأن.
وناقش اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الصندوق، مجالات دعم توظيف الشباب السعودي، والاستفادة من الممكنات والمحفزات التي يقدمها “هدف” لمنشآت القطاع الخاص لدعم نمو التوطين وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل.