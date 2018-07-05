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أخبار محلية > بالفيديو.. والد الطفل المطعون من الخادمة الإفريقية ينفي وفاته.. ويكشف حالته الصحية
05/07/2018   10:58 ص

بالفيديو.. والد الطفل المطعون من الخادمة الإفريقية ينفي وفاته.. ويكشف حالته الصحية

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نفى والد الطفلين اللذين تعرضا للطعن على يد الخادمة الإفريقیة صحة ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة ابنه علي ولحاقه بشقيقته نوال التي توفيت جراء الواقعة.

وقال والد الطفلين في مقطع فيديو، إن الخبر المتداول حول وفاة ابنه علي لا صحة له، كما أنه يتمتع بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه زاره مساء أمس (الأربعاء) بالمستشفى وتناقش معه في بعض الأمور.

واستنكر والد الطفلين نشر إحدى الصحف هذا الخبر، متمنياً إجراء مساءلة قانونية في هذا الأمر، خاصةً وأن الخبر يُمثل فاجعة له بعد وفاة ابنته نوال.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. والد الطفل المطعون من الخادمة الإفريقية ينفي وفاته.. ويكشف حالته الصحية

أخبار محلية
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