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اخبار رياضية > بالفيديو.. آل الشيخ يوضح دوافع تعليقاته على محمد صلاح قبل كأس العالم‎
04/07/2018   11:23 م

بالفيديو.. آل الشيخ يوضح دوافع تعليقاته على محمد صلاح قبل كأس العالم‎

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بيّن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء، دوافع تعليقاته على نجم المنتخب المصري وهدّاف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قبيل بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وفي مداخلةٍ هاتفيةٍ عبر برنامج “مع شوبير” على قناة “صدى البلد” الفضائية المصرية، قال آل الشيخ: “قد يكون الجمهور المصري حزينا بسبب تلك التعليقات، ولكني أريد منه التفكير من ناحية واجبي ومهمتي كوزير سعودي، فمن مصلحتي ومصلحة فريقي أن (أنرفزكم وأعكنن) على محمد صلاح شوية”.

وتابع آل الشيخ: “كانت تصريحاتي عن صلاح على سبيل الدعابة، والحمد لله آتت ثمارها وفزنا على المنتخب المصري، وإن شاء الله بعد 4 سنوات تردون المقلب، ويكون منتخبنا ومنتخبكم لديهما 100 صلاح وأكثر”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. آل الشيخ يوضح دوافع تعليقاته على محمد صلاح قبل كأس العالم‎

اخبار رياضية
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