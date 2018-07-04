الاتحاد يتفق مع الاسترالي الدولي ماثيو جيرمان

ذكرت صحيفة ” the world game” الاسترالية عن اتفاق نادي الاتحاد السعودي مع اللاعب الاسترالي ماثيو جيرمان لاعب سون سامسونغ الكوري الجنوبي للانتقال لجدة بعد موافقة الادارة على الشروط الشخصية للاعب البالغ من العمر 28 سنة، وسيكون العقد الذي سيربط جيرمان مع الاتحاد مدته عامين بقيمة 1.6 مليون دولار.
هذا وكشفت الصحيفة عن محاولة مسؤولي نادي الاتحاد لتخفيض مبلغ 500 ألف دولار من الفريق الكوري الذي تعاقد مع اللاعب قبل 5 أشهر فقط ولم يشارك معهم كثيراً بسبب اصاباته المتكررة.
ولم يتمكن ماثيو جيرمان من المشاركة اساسياً مع منتخب بلاده في كاس العالم بسبب خضوعه لجراحة في الغضروف آواخر العام الماضي، بعد أن قضى اللاعب فترة إعادة تأهيل طويلة إلا ان فرصته في المشاركة في كأس اسيا ستكون كبيرة مع رغبة ميليغان بالاعتزال دولياً.
وتعتبر تجربت جيرمان جديدة نوعاً ما خارج استراليا فاللاعب لم يخرج من استراليا سوى في عام 2017 حيث تنقل بين اندية الدوري الاسترالي منذ بداية مسيرته عام 2007 مع نادي سينتر الاسترالي لموسم واحد ثم انتقال الى سيدني اولومبيك ولعب عام واحد وانتقال الى سيدني اف سي لمدة ثلاثة اعوام، بعدها ذهب الى بريزبان رور من 2011 حتى 2013 ، ثم عاد مرة اخرى لسيدني اف سي وقضى معهم 4 سنوات كانت الافضل في مسيرته وانتقل بعدها في نهاية 2017 الى سوان سامسونغ الكوري الجنوبي في اول تجربة احترافية له.