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اخبار رياضية > محكمة النقض المصرية تسقط أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. واللاعب يعلق
04/07/2018   11:19 م

محكمة النقض المصرية تسقط أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. واللاعب يعلق

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أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم (الأربعاء)، قرارا يقضي بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.

وعلّق أبو تريكة، على هذا القرار قائلاً: “‏مسامح الجميع من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح قلبي يسع ويعفو عن الجميع، ولكن أكثر البشر فرحا بهذا اليوم ليس معي فهو كان أكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي”، مؤكدا حبه وعشقه لمصر، وواصفا إياها بالقلب والروح. وفق “أخبار 24”.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من أبو تريكة ومعه 1537 آخرون، على إدراجهم بقوائم الإرهاب، من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه.

محكمة النقض المصرية تسقط أبو تريكة من قوائم الإرهاب.. واللاعب يعلق

اخبار رياضية
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