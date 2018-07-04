“الشورى” يوافق على تمديد خدمة الطبيب الاستشاري إلى سن السبعين وفق شروط

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني وحتى سن السبعين عاماً.
واشترط المجلس أن يكون تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يكون هناك تكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين.
كما اشترط أن تكون رخصة الطبيب الاستشاري الممدد له لمزاولة المهنة سارية المفعول وأن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي.
وخلال الجلسة، اقترح عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب بضرورة التأكيد على الطبيب الاستشاري بعد التمديد له ألا يمارس عملاً إداريا، فيما طالبت العضو الدكتورة منى آل مشيط أن يشمل مبدأ التمديد جميع الوزارات وليس وزارة الصحة فقط.