تفاعلت أمانة محافظة جدة مع مقطع فيديو متداول أظهر قيام شخص يعمل في الحراسات الأمنية على الواجهة البحرية، بالاعتداء على عامل بوفيه بسكب شاي ساخن على وجهه، وهو ما قابلته بعض المواطنات الواقفات بالدخول في شجار مع الجاني على فعلته.
وأكدت الأمانة أنها قامت بإنهاء خدمات موظف يعمل في شركة الحراسات الأمنية المشرفة على الواجهة البحرية، مبينة أنه تمت إحالته إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت أن إنهاء خدمات الموظف جاء بسبب قيامه سكب الشاي الحار في وجه عامل في أحد البوفيهات بالواجهة البحرية إثر خلاف حدث بينهما.
وفق “أخبار 24”.