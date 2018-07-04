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أخبار محلية > الإمارات: خليجي يسرق أموالاً ومصوغات ذهبية من خطيبته ليشتري لها سيارة
04/07/2018   11:06 م

الإمارات: خليجي يسرق أموالاً ومصوغات ذهبية من خطيبته ليشتري لها سيارة

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يُحاكَم مواطن خليجي في محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة الإماراتية، بتهم سرقة 130 ألف درهم ومصوغات ذهبية وساعات يد من منزل خطيبته، ليشتري من الأموال المسروقة هدايا وسيارة لها.

ولجأ محامي المتهم في الدفاع عنه أمام المحكمة إلى نفي التهم عن موكله، مدعيا أنه يعاني اضطراباً شخصياً في أفعاله، مع اكتئاب نفسي واضطراب في النوم، وتصرفات عدوانية وانفعالية تفقده التحكم في ردود أفعاله، ما يستوجب استمراره في العلاج والمتابعة. وفق “أخبار 24”.

واستغل محامي الدفاع، ويُدعى “محمود شبل”، قيام المتهم بشراء سيارة وهدايا لخطيبته من الأموال المسروقة ليبرهن للمحكمة أن المتهم كان تحت تأثير مرض نفسي وليس مسؤولا عن تصرفاته.

يشار إلى أن محكمة الجنابات كانت قد عاقبت المتهم الخليجي بالسجن سنتين وإبعاده عن البلاد، قبل أن يلجأ محاميه إلى الاستئناف لإبطال العقوبة.

الإمارات: خليجي يسرق أموالاً ومصوغات ذهبية من خطيبته ليشتري لها سيارة

أخبار محلية
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