والدة الطفلة التي قتلتها الخادمة وطعنت أخاها تكشف كيف علمت بالفاجعة.. وحالة الجانية قبل الجريمة

كشفت والدة الطفلة التي قُتلت مطعونة على يد خادمة إثيوبية وأصيب شقيقها بإصابات عدة عن ملابسات وجود الخادمة معهم وكيف علمت بالجريمة وكيف تصرفت بعد ذلك.
وأوضحت أنها تعمل ممرضة طوارئ في مستشفى الملك سلمان، وخرجت للعمل عند الساعة 9:30 صباحاً وكانت ابنتها مستيقظة تلعب ألعاباً إلكترونية فطلبت منها أن تنام.
وبعد وصولها للعمل بعد الساعة العاشرة وجلوسها في مكتبها جاءها اتصال من ابنها بأن الخادمة طعنت أخته وطعنته هو كذلك؛ فطلبت من أحد موظفي المستشفى إيصالها لمنزلها، واتصلت مباشرة على الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وعند وصولها للمنزل كانت الجهات الأمنية قد وصلت كذلك.
واستطاع ابنها المصاب أن يفتح لهم الباب؛ حيث إنها نست مفاتيحها في مكان عملها وصُدمت بمشهد ابنتها التي فاضت روحها.
وعن الخادمة، قالت والدة الطفلين إنها كانت عند أمها ولم تظهر عليها أي تصرفات غريبة؛ وأحضرتها إلى منزلها؛ لأن والدتها استغنت عنها وترغب في تسفيرها فطلبت من والدتها ألا تستعجل في ذلك؛ لأن الأوضاع سيئة في بلادها.
وأكدت أنها قبل الفاجعة بيوم أخذت الخادمة للسوق للتسوق وشراء ما تحتاجه على حسابها، وكانت تصرفاتها طبيعية جداً كما كانت طوال المدة التي عملت لدى والدتها والبالغة سنتين ونصفاً.
وفق “أخبار 24”.