“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مواطن أنهى حياة طليقته وأصاب ابنيه

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيرا في مواطن أنهى حياة طليقته وأصاب ابنته وابنه بالمدينة المنورة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن سلمان بن فريج بن سليمان الصاعدي “سعودي الجنسية” أقدم على إنهاء حياة طليقته عبير بنت محمود محمد جاد الله “مصرية الجنسية” وذلك بإطلاق النار عليها، ما أدى لوفاتها، وإطلاق النار على ابنته بشرى، وابنه فارس، ما أدى إلى إصابتهما.
وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولخطورة وعظم وبشاعة ما أقدم عليه الجاني بحق أسرته، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.