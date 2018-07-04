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أخبار محلية > “حماية المستهلك” تصدر دليلا شاملا لحقوق المستهلك عند التعامل من الجهات الحكومية
04/07/2018   5:10 م

“حماية المستهلك” تصدر دليلا شاملا لحقوق المستهلك عند التعامل من الجهات الحكومية

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أعدّت جمعية حماية المستهلك دليلاً شاملاً لتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم لدى التعامل مع مختلف القطاعات الحكومية.

وتضمن الدليل الشامل لحقوق المستهلك على نقاط تعريفية بالحقوق التي كفلها النظام للمستهلك لدى تعامله مع عددٍ من الجهات التالية: (الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة النقل العام، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الحج، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة النقل).

وأطلقت الجمعية هذا الدليل لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين فيما يتعلق بالحقوق التي كفلتها الأنظمة التابعة للجهات ذات العلاقة بالمستهلك في المملكة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل من هنا

“حماية المستهلك” تصدر دليلا شاملا لحقوق المستهلك عند التعامل من الجهات الحكومية

أخبار محلية
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