المراقب الصحي المغدور برفحاء.. انتقل من الأحساء منذ 15 عاماً.. وتعرض لموقف مماثل قبل 7 سنوات

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في قضية إطلاق النار على مراقب صحي بلدية رفحاء باقر اسماعيل من مجهول أول أمس الإثنين، مبينة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لإطلاق نار.
وأوضحت المصادر أن المجني عليه سبق وأن تعرض لإطلاق نار قبل 7 سنوات أمام منزله إلا أن الرصاصات أخطأته وأصابت مقيماً مصرياً فأردته قتيلاً.
وأشارت إلى أن موظف البلدية القتيل تلقى في الحادثة الأخيرة 12 رصاصة في نحو الساعة الثانية والنصف ظهر الإثنين الماضي في مواقف البلدية، ما أدى لوفاته على الفور، لافتة إلى أنه لم يتضح حتى الآن أسباب الجريمة.
وأبانت أن الطب الشرعي عاين الجثة في ثلاجة الموتى بمستشفى رفحاء أمس؛ وأن أقارب الضحية وصلوا من الأحساء لمتابعة ما حدث له.
وأفادت المصادر أن المجني عليه من الأحساء وانتقل إلى رفحاء واستقر فيها منذ 15 عاماً، وعُرف عنه انضباطه في عمله وحسن تعامله وعلاقته الطيبة من جيرانه ومعارفه في رفحاء.
وكانت مصادر قد أكدت أن الجهات الأمنية ألقت القبض على القاتل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مبينة أنه مواطن ولا يعمل في البلدية.