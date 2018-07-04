منقذ عائلة حي مشرفة من الحريق يروي تفاصيل الموقف البطولي وقصة صورته التي انتشرت على مواقع التواصل

روى رجل الإطفاء مسفر عواض الحارثي؛ تفاصيل موقفه البطولي الذي تمكن خلاله من اقتحام شقة اشتعلت فيها النيران لإنقاذ العائلة التي تقيم فيها من ألسنة اللهب بحي مشرفة بمحافظة جدة، الأمر الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الذين تداولوا صورا له وأشادوا بشجاعته.
وأوضح الحارثي أنه فور تلقيهم البلاغ وانتقالهم لموقع الحادث، كانت هناك فرقة أخرى وصلت وباشرت الحادث، لافتا إلى أنه شاهد الأب وهو متوتر وخائف جراء الحريق، ووصف لهم موقع أفراد عائلته (زوجته وطفليها).
وأشار وفقا لـ”العربية نت” أنه فور دخولهم الشقة كان الدخان شكل غيمة سواء خانقة ممتلئة بأول أكسيد الكربون فضلا عن الحرارة المرتفعة، وأنهم ساروا وفق وصف الأب لكن لم يكن هناك أحد في ذلك المكان، لافتا إلى أنه فجأة شاهد الأم عند النافذة تحاول الابتعاد عن ألسنة اللهب والدخان وتحاول القفز منها، حيث تمكن بمساعدة فريق الدفاع من إنقاذها وطفليها وإخراجهم.
وبين أنه لم يكن يعلم بالتقاط صورة له عقب خروجه، مشيرا إلى أنه وجميع رجال الدفاع المدني يعملون لإنقاذ حياة الناس وهو دورهم الذي يفتخرون به لما فيه من تضحية في سبيل الوطن.