مصرع مبتعثين سعوديين غرقاً في أمريكا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق

لقي مبتعثان سعوديان في ولاية ماساتشوستس الأمريكية مصرعهما غرقاً في أحد الأنهار يوم الجمعة الماضي، وذلك أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين من الغرق.
وبحسب ما نقلته صحيفة “ويسترن ماس” الأمريكية، فإن مبتعثين سعوديين حاولا مع مجموعة من المتواجدين على شاطئ نهر تشكوبي إنفاذ طفلين شارفا على الغرق، إلا أن تيارات الماء جرفت المبتعثين إلى داخل النهر وغرقا في الماء وسط تعالي صراخ الحاضرين.
وقالت السلطات إن الشرطة كانت تلقت نداء استغاثة لمجموعة من الأشخاص يمارسون السباحة حول مواجهة طفلين صعوبة في السباحة بسبب التيارات المائية القوية، وتضمن البلاغ أن المتواجدين حاولوا إنقاذهما إلا أن اثنين من المتواجدين جرفتهما التيارات بعيداً.
وأكدت السلطات أنها عثرت على جثمان أحد الشابين مساء يوم الجمعة الذي شهد الحادثة، فيما تم العثور على الآخر صباح الإثنين الماضي، وقامت أمس الثلاثاء بالكشف عن هويتهما وهما ذيب اليامي (27 عاماً) وجاسر الراكة (25 عاماً).
جدير بالذكر أن اليامي يدرس بالسنة الرابعة في تخصص الهندسة المدنية بجامعة هارتفورد، بينما يدرس الراكة نفس التخصص في جامعة نيوانجلاند الغربية التي انتقل إليها الخريف الماضي.
وأصدرت الجامعتان بيانين تضمنا مواساتها لعائلة اليامي والراكة اللذين قضيا أثناء محاولة إنقاذ الطفلين من الغرق.
ويُنتظر أن يتم نقل جثمانيّ الشابين إلى المملكة، حيث تم إنهاء إجراءات أحدهما بينما لا تزال إجراءات الآخر قيد التنفيذ.