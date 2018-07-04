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أخبار محلية > 8 نصائح يجب على المسافرين إلى تركيا الالتزام بها.. تعرف عليها
04/07/2018   5:04 م

8 نصائح يجب على المسافرين إلى تركيا الالتزام بها.. تعرف عليها

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وجهت القنصلية العامة للمملكة في مدينة اسطنبول التركية 8 نصائح هامة للمواطنين القادمين إلى الجمهورية التركية للالتزام بها. وفق “أخبار 24”.

ودعت القنصلية إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في تركيا، ومراعاة ما يلي:

1- التأكد من صلاحية جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحية الجواز عن ستة أشهر.

2- التقيد بإجراءات الحد المسموح به قانونيًّا لنقل الأموال والمجوهرات من وإلى تركيا.

3- تسجيل الجوازات إلكترونيًّا عبر تحميل تطبيق وزارة الخارجية على أجهزة الهواتف الذكية.

4- عدم حمل أصل الجواز عند الذهاب للأماكن المزدحمة والاكتفاء بصورة الجواز.

5- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التجول.

6- الحرص على عدم حمل الوثائق الثبوتية (الهوية الوطنية – سجل العائلة) والاكتفاء بصورة منها لاستخدامها خارج السعودية عند الضرورة.

7- عدم إفشاء الأرقام السرية أو تسليم بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية لأي شخص.

8- تجنب الأشخاص المجهولين الذين يدعون تقديم المساعدة.

8 نصائح يجب على المسافرين إلى تركيا الالتزام بها.. تعرف عليها

أخبار محلية
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