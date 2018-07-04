8 نصائح يجب على المسافرين إلى تركيا الالتزام بها.. تعرف عليها

وجهت القنصلية العامة للمملكة في مدينة اسطنبول التركية 8 نصائح هامة للمواطنين القادمين إلى الجمهورية التركية للالتزام بها. وفق “أخبار 24”.
ودعت القنصلية إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في تركيا، ومراعاة ما يلي:
1- التأكد من صلاحية جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحية الجواز عن ستة أشهر.
2- التقيد بإجراءات الحد المسموح به قانونيًّا لنقل الأموال والمجوهرات من وإلى تركيا.
3- تسجيل الجوازات إلكترونيًّا عبر تحميل تطبيق وزارة الخارجية على أجهزة الهواتف الذكية.
4- عدم حمل أصل الجواز عند الذهاب للأماكن المزدحمة والاكتفاء بصورة الجواز.
5- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التجول.
6- الحرص على عدم حمل الوثائق الثبوتية (الهوية الوطنية – سجل العائلة) والاكتفاء بصورة منها لاستخدامها خارج السعودية عند الضرورة.
7- عدم إفشاء الأرقام السرية أو تسليم بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية لأي شخص.
8- تجنب الأشخاص المجهولين الذين يدعون تقديم المساعدة.