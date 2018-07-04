بعد كشفهم تجاوزات بـ8.3 مليار ريال.. خادم الحرمين يأمر بصرف 10 ملايين ريال لمنسوبي ديوان المراقبة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها نحو 10 ملايين ريال، لـ353 من منسوبي ديوان المراقبة العامة.
وصرفت المكافأة لمنسوبي الديوان نظير كشفهم عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة لخزينة الدولة وتفويت بعـض الحقوق، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو 8.3 مليار ريال.
من جهته تقدم رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان لموافقته على صرف هذه المكافأة التشجيعية السخية لمنسوبي الديوان ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الجهاز الرقابي.