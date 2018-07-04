شرطة الرياض تصدر بياناً حول قيام خادمة إثيوبية بقتل طفلة وإصابة شقيقها‎

أصدرت شرطة منطقة الرياض بياناً حول قيام خادمة إفريقية بقتل طفلة وإصابة شقيقها بعدة طعنات بأحد أحياء غرب العاصمة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً في الساعة العاشرة ونصف صباح أمس الثلاثاء من مواطنه يفيد بقيام عاملتها المنزلية (أثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كلٍ من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما.
وأضاف أنه بعد الانتقال للمنزل والمعاينة، اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نقل على أثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.
وأكد أنه تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، واعترفت الخادمة بارتكابها الجريمة، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.