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أخبار محلية > وفاة المقدم متقاعد شاعي البقمي قائد مجموعة الاقتحام في أحداث الحرم المكي
04/07/2018   5:00 م

وفاة المقدم متقاعد شاعي البقمي قائد مجموعة الاقتحام في أحداث الحرم المكي

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وافت المنية صباح اليوم الأربعاء المقدم متقاعد شاعي بن مفلح المرزوقي البقمي، أحد أقدم الضباط في الحرس الوطني وأقدم المدربين فيه، وقد أديت الصلاة عليه ظهر اليوم الأربعاء في المسجد الحرام، وسيكون العزاء في محافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

ولد البقمي بتربه والتحق وهو في ريعان شبابه بالجيش العربي السعودي بالقشلة بمكة المكرمه عام 1363هـ وتلقى تدريبات مع زملائه في الفنون العسكرية والتعامل مع الاسلحة.

ومن أبرز المحطات في مسيرة المقدم البقمي، تكليفه كقائد لمجموعة الاقتحام بأحداث الحرام المكي عام 1400هـ.

شارك البقمي مع القوات المسلحة في حرب فلسطين من عام 1367هـ الى 1369هـ والتحق بعدها بسنوات بالحرس الوطني عند بداية تأسيسه وكان هو أول مدرب بالحرس.

وحصل على عدة أوسمة وأنواط، وأحيل للتقاعد بناءً على طلبه في عام 1402 هـ وانتقل للعيش في مسقط رأسه في تربه.

وكان البقمي أصيب بوعكة صحية في أبريل الماضي، أدخل على أثرها مدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بجدة.

وفاة المقدم متقاعد شاعي البقمي قائد مجموعة الاقتحام في أحداث الحرم المكي

أخبار محلية
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