مصادر: “النقد” تصدر تحديثا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قرارا بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الجزيرة” أن أهم ما تضمنته هذه الوثيقة الموجهة لشركات التأمين، تزويد مقدم المطالبة بما يفيد استلام الشركة لها، وإعلامه بالنواقص خلال 3 أيام عمل للأفراد و9 أيام عمل للشركات.
وأشارت إلى أن الوثيقة ألزمت الشركات بتسوية المطالبة خلال 15 يوما هجرية للأفراد، و45 يوما هجرية للشركات، من تاريخ استلام الطلب مكتملا.
وأبانت أنه في حالة لم تلتزم الشركة بتسوية المطالبة خلال الفترة النظامية ودون وجود سبب نظامي فإنه يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني “ساما تهتم” أو عبر لجان الفصل في المنازعات لإلزام الشركة بتسوية المطالبة.