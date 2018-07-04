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عام > بمشاركة جامعة سطام: مستشفى الدلم ينظم ندوة معالجة نزيف الولادة. 
04/07/2018   12:19 م

بمشاركة جامعة سطام: مستشفى الدلم ينظم ندوة معالجة نزيف الولادة. 

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في أولى ثمرات التعاون بين مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم و جامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج ، نظمت إدارة التدريب و الأبحاث و التعليم المستمر دورة حول المستجدات الحديثة في علاج نزيف ما بعد الولادة.الدورة تم اعتمادها من هيئة التخصصات الصحية بواقع سبع ساعات علمية.
وافتتح الدكتور إبراهيم  الدخيني الدورة و التي ألقاها الدكتور محمد عبدالظاهر عضو هيئة التدريس بجامعة الخرج  و الذي تحدث فيها عن طرق تجنب نزيف الولادة والخطوات المعتمدة في مواجهة حالات النزيف الطارئة ، و حضر المؤتمر عدد من أطباء وطبيبات النساء والولادة وطواقم التمريض المهتمة من داخل المستشفى و خارجه.
و أكد  الدكتور  الدخيني أن إقامة مثل هذه الدورات يمثل  تعاون علمي مثمر ، يضيف الكثير للممارسين الصحيين داخل المنشأة و يسهل عليهم  الحصول على آخر مستجدات الطب كل حسب تخصصه. كما  قدم شكره  لإستشاري النساء والولادة د.محمد عبدالظاهر على جهده و وقته.

بمشاركة جامعة سطام: مستشفى الدلم ينظم ندوة معالجة نزيف الولادة. 

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