بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن تنازله عن القضايا التي تخص الأهلي المصري ورئيسه

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أنه سيتنازل عن كل القضايا والأمور التي تخص النادي الأهلي المصري ورئيسه محمود الخطيب، مؤكداً أنه لن يسمح بأي ضرر يخص النادي الأهلي وأي نادٍ عربي.
وأوضح تركي آل الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج “مع شوبير” على قناة “صدى البلد” المصرية، أنه تلقى في الأشهر الماضية عدة اتصالات من أشخاص يحبون الصيد في الماء العكر، أرادوا استغلال خلافه مع الأهلي للإضرار بمصالحه.
وأضاف أن هناك مَن يريدون الإضرار بالأهلي وبأشخاص في مجلس إدارته لكنه لن يعطيهم الفرصة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء حدثت لكنه سيتجاوز عنها ولن ينتظر اعتذاراً من أحد، وكل ما يتمناه أن يعرف جمهور الأهلي أنه فعل ذلك من أجلهم ومن أجل ناديهم الذي يحبه.
وأكد الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي أن بابه مفتوح لأي ناد في مصر وفي الوطن العربي، فهو رئيس الاتحاد العربي ومهمته تطوير الرياضة من المحيط إلى الخليج، مضيفاً أنه لن يسمح بالإضرار بأي ناد عربي، وأنه يعمل في بلده وخارج بلده ومن واجبه أن يخدم الجميع.
وفق “أخبار 24”.