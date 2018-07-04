اتحاد القدم يستعين بالخبرات الأوروبية لتعديل جدول الدوري

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستعانة بخبير دولي لتعديل جدول دوري المحترفين للموسم الجديد 2018-2019؛ وذلك بعد الانتقادات التي طالت الجدول فور الكشف عنه.
وأفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد السعودي يستعين بجلين طومسون المهندس الفني في شركة أتوس الدولية المتخصصة، كما أنه يعد المسؤول الأول عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي.
وكشف الجدول الجديد عن خوض فريق واحد 5 مباريات متتالية على أرضه، بما يعد خللًا في المنافسة بين الفرق.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد وجه نقدًا إلى الجدول الجديد عقب صدوره، قائلًا: “في اعتقادي أن جدول الدوري يحتاج إلى مراجعة”، كما انتقدت فرق كثيرة الجدول الجديد، واعتبرته لا يحقق العدالة المطلوبة بين الفرق المتنافسة.
وينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي يوم 30 أغسطس بمشاركة 16 فريقًا لأول مرة، على أن ينتهي يوم 2 مايو 2019.