تركي آل الشيخ: “عكننة” صلاح أتت بثمارها.. وبعد 4 سنين ستردون “المقلب”

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية، أن التصريحات التي أدلى بها عن النجم محمد صلاح في كأس العالم أتت بثمارها بعد فوز منتخب السعودية على مصر بمونديال روسيا.
وكانت السعودية حققت فوزا قاتلا على مصر في ختام منافسات دور المجموعات لكأس العالم بنتيجة (2-1)، ليحتل الخضر المركز الثالث في المجموعة الأولى بعدما ودع المنتخبات المسابقة.
وقال تركي، في تصريحات هاتفية لبرنامج “مع شوبير” عبر قناة “صدى البلد: “قد يكون الجمهور المصري حزين بسبب ما بدر مني في كأس العالم”.
وأضاف: “أريد منهم التفكير من ناحية واجبي ومهمتي كوزير سعودي، لأنه من مصلحتي (أنرفزكم وأعكنن) على محمد صلاح شوية من أجل مصلحة فريقي”.
وأوضح الرئيس الشرفي السابق للأهلي: “كل تصريحاتي عن صلاح في كأس العالم كانت على سبيل الدعابة، والحمد لله أتت بثمارها وفزنا على مصر في كأس العالم”.
وأتم رئيس هيئة الرياضة العامة بالسعودية تصريحاته مازحًا: “إن شاء الله بعد أربع سنين تردون المقلب، ويكون منتخبنا ومنتخبكم لديه 100 صلاح وأكثر”.