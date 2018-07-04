“الجوازات”: السجن سنتان وغرامة 100 ألف والترحيل للوافد في حال نقله أو تشغيله متسللين

أكدت المديرية العامة للجوازات على أصحاب المنشآت بأن عقوبة نقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة لهم، توقيع غرامة مالية وقدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمنشأة.
وأوضحت أن المدير المسؤول سيتم سجنه لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً، وأن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبة ذاتها ستطبق بحق أي وافد يرتكب تلك المخالفات. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الجوازات قد أوضحت سابقاً بأن كل مَن يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرّض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 15 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.