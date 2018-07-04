نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات”: السجن سنتان وغرامة 100 ألف والترحيل للوافد في حال نقله أو تشغيله متسللين
04/07/2018   10:30 ص

“الجوازات”: السجن سنتان وغرامة 100 ألف والترحيل للوافد في حال نقله أو تشغيله متسللين

+ = -
1184

أكدت المديرية العامة للجوازات على أصحاب المنشآت بأن عقوبة نقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي مساعدة لهم، توقيع غرامة مالية وقدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمنشأة.

وأوضحت أن المدير المسؤول سيتم سجنه لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً، وأن الغرامات تتعدد بتعدد المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبة ذاتها ستطبق بحق أي وافد يرتكب تلك المخالفات. وفق “أخبار 24”.

وكانت إدارة الجوازات قد أوضحت سابقاً بأن كل مَن يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (بمن فيهم العمالة المتغيبة عن العمل) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرّض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 15 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

“الجوازات”: السجن سنتان وغرامة 100 ألف والترحيل للوافد في حال نقله أو تشغيله متسللين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.