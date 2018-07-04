بالفيديو .. إنجلترا تهزم كولومبيا بضربات الجزاء وتصعد لملاقاة السويد في دور الثمانية

صعد منتخب انجلترا الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية لكأس العالم بروسيا مساء اليوم الثلاثاء بعد فوزه على نظيره الكولومبي بضربات الجزاء الترجيحية.
وجاء الشوط الأول سلبيا في الأداء والنتيجة بين الفريقين، قبل أن يحرز مهاجم إنجلترا هاري كين الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة تمكن لاعب كولومبيا مينا من تسجيل هدف التعادل ليجبر انجلترا على خوض وقت إضافي ومن ثم ضربات جزاء ترجيحية حسمها الفريق الانجليزي بـ 4 – 3 ركلات، ليصعد بذلك لملاقاة السويد في دور الثمانية.
وفق “أخبار 24”.