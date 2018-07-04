إصابة طفل إثر سقوط صاروخ “كاتيوشا” أطلقته ميليشيا الحوثي على العارضة

أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوط صاروخ من طراز “كاتيوشا” أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة بجازان.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط صاروخ “كاتيوشا” أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن سقوط الصاروخ نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات؛ حيث تم نقله إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.