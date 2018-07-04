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أخبار محلية > تحذير طبي من “حمَّام الرمل”.. مضاعفاته قد تسبب الوفاة ولا دليل علميًّا على فوائده
04/07/2018   12:33 ص

تحذير طبي من “حمَّام الرمل”.. مضاعفاته قد تسبب الوفاة ولا دليل علميًّا على فوائده

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حذرت مدينة الملك فهد الطبية من سلوكيات انتشرت مؤخرًا بين عدد من المواطنين؛ حيث يدفنون أجسادهم في الرمال في درجات حرارة شديدة الارتفاع، مستندين إلى ادعاء بوجود فوائد صحية من هذا العملية المسماة “حمَّام الرمل”.

وقالت المدينة الطبية إن البقاء تحت الرمال الساخنة مع تعريض الجسم لأشعة الشمس، ينطوي على أضرار كبيرة ومخاطر صحية عدة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن هذا الفعل يتسبب في الغالب بفقدان الجسم للسوائل؛ ما ينتج عنه مضاعفات تتمثل في هبوط ضغط الدم، وتضرر الكلى والقلب؛ ما قد يسبب فقدان الوعي ثم الوفاة إثر ذلك، وفقًا لعمر الشخص وحالته الصحية.

وتابعت المدينة الطبية أن ادعاء إخراج حمَّام الرمل الشحنات الزائدة في الجسم وفائدته لآلام المفاصل، غير مثبتة علميًّا.

تحذير طبي من “حمَّام الرمل”.. مضاعفاته قد تسبب الوفاة ولا دليل علميًّا على فوائده

أخبار محلية
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