مدني الأحساء يكرّم مواطنًا نجح في إبعاد شاحنة مشتعلة عن مصرف محلي بالهفوف

عمدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء، إلى تكريم مواطن تدخّل سريعًا لمنع وصول حريق شاحنة لمتعهد نظافة آسيوي، إلى مصرف محلي في حي الرقيقة بمدينة الهفوف بالمحافظة.
وشهد تكريمَ المواطن جديع المري مديرُ العمليات بالإدارة دهام الجبلي، ووكيل الأمانة للخدمات ناجي المري، والمدير العام للنظافة فهد الزهراني؛ وذلك بعد موقفه البطولي؛ لمبادرته بإبعاد الشاحنة المشتعلة من الموقع وتوقيفها بعيدًا عن النطاق السكني المجاور للحي. وفق “أخبار 24”.
وكانت النيران اندلعت، السبت الماضي، بمحرك شاحنة متوقفة على وضع التشغيل بالقرب من المصرف، وفقًا لـ”الوطن”؛ حيث تولت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق واستكمال الإجراءات.