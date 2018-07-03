5561 ممتنعاً عن دفع النفقة خلال العام الجاري.. ومحاكم التنفيذ تتدخل وتلزمهم بالدفع

كشفت بيانات منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل أن دوائر ومحاكم التنفيذ ألزمت 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439هـ.
وجاءت محاكم منطقة مكة المكرمة في صدارة أحكام التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلباً بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال نفقةً لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 طلباً لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 طلبا وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال.
وجاءت في المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بـ369 طلباً لدفع نحو 5.4 مليون ريال، فمنطقة جازان بـ197 طلبا لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تلتها القصيم بـ190 طلبا بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، فيما توزعت بقية الطلبات على مناطق عسير تبوك والجوف وحائل والباحة والحدود الشمالية ونجران، توالياً. وفق “أخبار 24”.